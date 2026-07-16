Mardin Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu, sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38 - 41 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise 24 - 27 derece civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik yaz iklimine uygun. Güneşli bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 37 - 40 derece arasında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 36 - 38 dereceyi bulacak. 19 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 37 - 39 derece civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Yağışlı günler beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için uyarılarda bulunulmalıdır. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecek. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve bol su içilmelidir. Vücut sağlığını korumak için bu önlemler gereklidir.

Ayrıca, aşırı sıcakların etkisini azaltmak için hafif giysiler tercih edilmelidir. Açık renkli kıyafetler giyilmesi önerilir. Gerekirse şapka veya şemsiye gibi koruyucu önlemler de alınmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, konforu artıracaktır. Ayrıca, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.