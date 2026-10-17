HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 17 Ekim Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 17 Ekim 2026 tarihinde hava durumu ılıman ve parçalı bulutlu olarak tanımlanıyor. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 23 derece arasında değişecek. Nem oranının düşük olması, dışarıda keyifli zaman geçirmeyi sağlıyor. Ancak, akşam saatlerinde serin rüzgarların etkisiyle hafif kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında seyredecek. Mardin’de hava durumu, hem gezginler hem de yerel halk için keyifli bir deneyim sunuyor.

Mardin Hava Durumu! 17 Ekim Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

17 Ekim 2026 Cumartesi günü Mardin'de hava durumu merakla bekleniyor. Bu tarihi şehir, genelde ılıman iklimiyle tanınır. Bugün sıcaklık 22 derece civarında. Gün boyunca sıcaklığın 21 ile 23 derece arasında değişmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise hafif bir serinleme olacağı öngörülüyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Güneş aralıklı olarak kendini gösterecek. Bu durum, günün keyfini artırıyor.

Bugünkü hava durumu hakkında merak edenler, Mardin’de hissedilen nem oranının düşük olduğunu bilmelidir. Bu, sıcak yaz günlerinin etkisinin sürdüğü bir atmosfer yaratıyor. Dolayısıyla serin ve rahat bir gün geçirmek mümkün. Gün içerisinde dışarıda vakit geçirenler bol güneş ışığından faydalanabilir. Ancak, gün ilerledikçe kıyafetlerin hafif tutulması önerilir. Serin akşam rüzgarlarına karşı bu bir önlem olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç detaylar sunuyor. 18-19 Ekim tarihleri arasında sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. Kasvetli bir hava durumu öngörülüyor. Dış mekân aktiviteleri planlayanlar dikkatli olmalı. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir rüzgarın esse de, bu serinletici bir etki yaratacaktır.

Gelecek hafta itibarıyla Mardin’de daha sıcak günler bekleniyor. Sıcaklık 21 ile 24 dereceye kadar yükselebilir. Güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyenler için fırsatlar bulunuyor. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu zamanlarda cilt koruyucu kullanmak gerekiyor. Bu konu, unutulmamalı.

Genel olarak Mardin’in hava durumu değişkendir. Bu nedenle hem gezginler hem de yerel halk için keyifli bir deneyim sunar. Giyimde rahatlık sağlamak ve akşam saatlerine uygun önlemler almak, deneyimi artıracaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Ankara iddiası olay oldu9 belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Ankara iddiası olay oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: 31 bin sağlık personeli alınacakResmi Gazete'de yayımlandı: 31 bin sağlık personeli alınacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Vali Gül duyurdu: "4850 vatandaşımızın hesabına 50 milyon TL ödeme yaptık"

Vali Gül duyurdu: "4850 vatandaşımızın hesabına 50 milyon TL ödeme yaptık"

(Özet) KuPS - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) KuPS - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.