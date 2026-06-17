Mardin Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

17 Haziran 2026 Çarşamba günü Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38°C civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 26°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu da hava koşullarını etkiliyor.

Mardin'deki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için bu önlemler alınmalıdır. Akşam serinliği için yanınızda hırka veya ceket bulundurmanızda yarar vardır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık yine 38°C civarında olacak. 19 Haziran Cuma günü ise bu sıcaklık 36°C'ye düşecektir. Açık hava etkinlikleri planlarken, güneşten korunmak için önlemler almak önemlidir. Akşam serinliğine karşı da hazırlıklı olmalısınız.

Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak aşırı sıcaklardan korunmayı ihmal etmeyin.