Mardin Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

18 Aralık 2025 Perşembe günü, Mardin'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca güneş ışıkları parlak olacak. Sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %41 civarında. Rüzgar hızı ise saatte 15.6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:25'te, gün batımı ise 17:01'de gerçekleşecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Mardin hava durumu önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. 19 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında olacak. Hava güneşli geçecek. 20 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklıklar 2 ile 17 derece arasında değişecek. Yine güneşli bir gün bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini aklınızda bulundurun. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanızda fayda vardır. Rüzgar zaman zaman saatte 15 kilometreye kadar çıkabilir. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Fırsatı değerlendirip açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamalısınız. Hazırlıklı olmakta fayda vardır.