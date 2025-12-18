HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında değişirken, nem oranı %41 olarak tespit edildi. Rüzgar saatte 15.6 kilometre hızla esecek. Hava, 19 Aralık Cuma günü de benzer şekilde güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri düzenlemek için harika bir fırsat mevcut. Ancak, sabah ve akşam serin havaya hazırlıklı olunmalı.

Mardin Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

18 Aralık 2025 Perşembe günü, Mardin'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca güneş ışıkları parlak olacak. Sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %41 civarında. Rüzgar hızı ise saatte 15.6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:25'te, gün batımı ise 17:01'de gerçekleşecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Mardin hava durumu önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. 19 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında olacak. Hava güneşli geçecek. 20 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklıklar 2 ile 17 derece arasında değişecek. Yine güneşli bir gün bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini aklınızda bulundurun. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanızda fayda vardır. Rüzgar zaman zaman saatte 15 kilometreye kadar çıkabilir. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Fırsatı değerlendirip açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamalısınız. Hazırlıklı olmakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.