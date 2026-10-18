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Mardin Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, 18 Ekim 2026'da güneşli ve sıcak bir hava ile karşılıyor. Günün sıcaklığı, sabah saatlerinde 20 derece, öğle saatlerinde ise 22 dereceye yükselecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 19 dereceye düşecek. Dışarıda kalacakların kalın giyinmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. Güneşli ve ara ara yağışlı günler planlayanlar, hava durumunu takip etmeli. Mardin'in güzelliklerini keşfederken hava koşullarına dikkat etmek önemlidir.

Mardin Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mardin, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken bir şehirdir. Bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü, hava durumu ilginç bir tablo sunuyor. Hava, 20 derece civarlarında seyrediyor. Güneşin sıcak ışınları sabah saatlerinde belirgin bir şekilde hissediliyor. Günün ilerleyen saatlerine doğru, sıcaklık 22 derecelere ulaşacak gibi görünüyor. Öğle saatlerinde ise güneşin etkisi artacak. Bu nedenle “bugünkü hava nasıl” diye soranlar için açık ve sıcak bir atmosfer mevcut.

Akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Sıcaklık 19 derecelere gerileyecek. Bu durum, serin bir akşam geçirecekler için idealdir. Ancak akşam saatlerinde, hafif bir rüzgar soğuk havanın etkisini artırabilir. Dışarı çıkacak olanların biraz kalın giyinmesini öneririm. Mardin hava durumu genel olarak açık, bulutsuz ve güneşli. Yine de akşam saatlerinde oluşabilecek ani rüzgarlara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle gelecek hafta içi, sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında dalgalanacak. Bazı günler hava güneşli geçecek, ara ara hafif yağışlı olabilir. Etkili bir hava tahmini için güncel meteorolojik bilgilere bakmanızda fayda vardır. Mardin’de yaşayanların, hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmaları önemlidir.

Bu dönemde açık havada zaman geçireceklerin dikkat etmesi gereken birkaç nokta var. Hava açık ve güneşli olsa da, güneşin etkisi gün ortasında artacaktır. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su tüketmek önemlidir. Akşam saatlerinde soğuyan hava koşullarına uygun giyinmek, dışarıda kalanlar için rahat bir deneyim sunar. Mardin'in güzelliklerini keşfederken hava durumunu göz önünde bulundurmak, tatilinizin keyfini artırır. Ulaşım ya da açık hava etkinlikleri planlarken hava durumu takibi faydalıdır.

Mardin'de 18 Ekim 2026 tarihi, sıcak bir gün olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu keyifli sürprizlerle dolu görünüyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanların tadını çıkarırken hava şartlarını dikkate almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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