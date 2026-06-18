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Mardin Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 34-35 derece, gece ise 21-22 derece arasında seyredecek. Hafif rüzgarın etkisiyle %15-17 nem oranı hissedilecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günde, aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek önem taşıyor. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak ise sağlığınızı korumak için gereklidir.

Mardin Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe günü, Mardin'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte 3 - 4 kilometre olacak. Nem oranı %15 - %17 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Haziran Cuma günü sıcaklık 32 - 33 derece olacak. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 33 - 34 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 - 34 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 20 - 22 derece civarında kalacak. Rüzgar hafif esecek. Hızı yine saatte 3 - 4 kilometre olacak. Nem oranı %15 - %18 seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Bol su içmelisiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlarken güneşten korunma önlemlerini almayı ihmal etmeyin.

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hava durumu Mardin
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