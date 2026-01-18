Mardin Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, hava soğuk ve yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 4 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı saatte 10 kilometre civarında ölçülecek. Bu nedenle, Mardin'de bugün yağmurlu ve serin bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları -3 ile 0 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı da bekleniyor. 20 Ocak Salı günü ise hava sıcaklıkları -4 ile 2 derece arasında olacak. Açık hava, güneşli bir gün öngörülüyor. 21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları -3 ile 2 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Mardin'de yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmelidir. Islanmaktan kaçınmak gereklidir. Rüzgarın etkisiyle birlikte hava daha da soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak için önlemler alınmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yolda yürürken ya da araç kullanırken kayma riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Mardin'de 18 Ocak Pazar günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle Mardin'de yaşayanların ve ziyaretçilerin hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmaları gerekiyor. Gerekli önlemleri almak önem arz ediyor.