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Mardin Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 37-38 dereceye ulaşacak, gece ise 23-24 derece civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden hafif esecek. Bu sıcak hava, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Şapka, şemsiye kullanımı ve bol su tüketimi öneriliyor. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların serin ortamlarda vakit geçirmesi önem taşıyor.

Mardin Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 - 38 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 23 - 24 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte 6 - 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %10 - 15 civarında olacak. Bu durum hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir.

Mardin'de bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Sıcaklık nedeniyle güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilirse, güneşin etkileri hafifleyebilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 36 - 37 derece bekleniyor. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 37 - 38 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 23 - 24 derece arasında seyredecek. Rüzgar yine batı yönünden saatte 6 - 7 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneşin etkisini azaltmak için koruyucu önlemler alınmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması öneriliyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Mardin'de 18 Temmuz Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına özen göstermek, sağlığı korumak açısından gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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