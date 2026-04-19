Mardin Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 19 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu önemlidir. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler için bu durum dikkate alınmalıdır. Bugün Mardin hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık sabah 11 - 13 derece arasında ölçülecek. Gündüz bu değer 15 - 16 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 9 - 13 kilometre arasında değişecek. Bu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serin bir ortam yaratacak.

Önümüzdeki günlerde Mardin hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Nisan Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde etkili olacağı düşünülüyor. Sıcaklıklar sabah 9 - 11 derece olacak. Gündüz sıcaklık 18 - 19 dereceye yükselecek. Akşam ise sıcaklık 6 - 9 derece arasında değişecek. 21 Nisan Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Sabah sıcaklığı 6 - 7 derece olarak öngörülüyor. Gündüz 16 - 17 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 - 5 derece civarında kalacak.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Seyahat planları yapanlar önlemler almalıdır. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez kıyafet bulundurmak önemlidir. Islak zeminlerde kayma riski artar. Serin sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önerilir. Rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Ayrıca hava koşullarına uygun ayakkabılar seçilmelidir. Bu, konforu artırır ve olası kazaların önüne geçer. Seyahat planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Esnek olmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.