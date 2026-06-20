Mardin Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi, Mardin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 36 - 37 derece civarında olacak. Mardin’in tipik yaz iklimi yüksek sıcaklık ve düşük nem oranıyla birleşiyor. Bu durum, bunaltıcı bir hava koşulu oluşturuyor.

Mardin'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Sıcaklık yüksek olduğu için, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmak olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek de gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 21 Haziran Pazar'da sıcaklık 37 - 38 derece, 22 Haziran Pazartesi'de 38 - 39 derece, 23 Haziran Salı'da ise 40 - 41 derece olacağı tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve seyahat planları için ek önlemler almayı gerektiriyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanımı önerilmektedir. Vücut ısısının yükselmesini engellemek için bol su içmek de sağlığınız için kritik önemdedir.

Sonuç olarak, Mardin'de 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda, serin ortamlarda kalmak gereklidir. Bol su içmek ve güneşten korunmak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.