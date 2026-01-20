HABER

Mardin Hava Durumu! 20 Ocak Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 20 Ocak 2026 Salı günü açık ve güneşli bir hava hakim. Gündüz sıcaklığı 1 derece olurken, akşam 0 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden saatte 25 kilometre hızla esecek. 21 Ocak'la birlikte sıcaklıklar -1 dereceye kadar iniyor. Uzun süreli soğuk hava şartlarında kalın giyinmek, ısınmak için önemlidir. Dışarıda kaygan zeminlere karşı dikkat edilmesi, uygun ayakkabılar tercih edilmesi önerilmektedir.

Ufuk Dağ

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 1 derece civarında. Akşam ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %73, gündüz %56 olacak. Akşam saatlerinde %66, gece saatlerinde ise %69 civarında nem bekleniyor.

Mardin'deki hava durumu önümüzdeki günlerde soğuk ve güneşli. 21 Ocak Çarşamba gününde maksimum sıcaklık -1 derece, minimum ise -7 derece olacak. 22 Ocak Perşembe günü, sıcaklık en yüksek -2 derece, en düşük -3 derece tahmin ediliyor. 23 Ocak Cuma günü ise en fazla -1 derece, en az -4 derece bekleniyor.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek, vücut ısısını korur. Rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak faydalıdır. Sokaklarda yürürken kaygan zeminler için dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar giymek olası kazaları önler.

Evde, gece saatlerinde pencere ve kapıları kontrol etmek önemlidir. Sızdırmazlık, ısınma verimliliğini artırır. Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek için dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Yeterli sıvı alımına da dikkat edilmesi gerekir.

