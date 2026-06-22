Mardin Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 22 Haziran 2026'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 25 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in yaz aylarındaki tipik hava durumunu yansıtıyor.

Bugün, Mardin'de bol güneş altında sıcak bir gün geçecek. Gündüz 38 derece, akşam ise 25 derece bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yazın Mardin'deki hava koşullarını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü sıcaklık 39 dereceye yükselecek. 24 Haziran Çarşamba günü ise 36 dereceye düşmesi düşünülüyor. Mardin'de sıcak ve güneşli bir hava hakim olmaya devam edecek.

Sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Gölgelik alanlarda dinlenmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif kıyafetler tercih etmek de sıcak havanın olumsuz etkilerinden korur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığına katkı sağlar.

Mardin'de yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Seyahat etmeyi planlayanların hava durumunu takip etmesi önerilir. Sıcak havaya uygun giyinmek, bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.