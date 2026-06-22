HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 22 Haziran 2026'da beklenen hava durumu sıcak ve güneşli biçimde şekilleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde bu değer 25 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının hakim olması öngörülüyor. Sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları, bol su içmeleri ve hafif kıyafetler giymeleri öneriliyor. Güneş koruyucu kullanımı cilt sağlığı açısından önemli.

Mardin Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin'de 22 Haziran 2026'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 25 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in yaz aylarındaki tipik hava durumunu yansıtıyor.

Bugün, Mardin'de bol güneş altında sıcak bir gün geçecek. Gündüz 38 derece, akşam ise 25 derece bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yazın Mardin'deki hava koşullarını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü sıcaklık 39 dereceye yükselecek. 24 Haziran Çarşamba günü ise 36 dereceye düşmesi düşünülüyor. Mardin'de sıcak ve güneşli bir hava hakim olmaya devam edecek.

Sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Gölgelik alanlarda dinlenmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif kıyafetler tercih etmek de sıcak havanın olumsuz etkilerinden korur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığına katkı sağlar.

Mardin'de yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Seyahat etmeyi planlayanların hava durumunu takip etmesi önerilir. Sıcak havaya uygun giyinmek, bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!
Bir babanın en zor anı! Eve girince kahrolduBir babanın en zor anı! Eve girince kahroldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.