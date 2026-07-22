Mardin Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 34 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 28 derece civarında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı da 3 km/saat civarında gerçekleşecek.

Mardin'de önümüzdeki günlerde de hava sıcak ve güneşli olacak. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 38 derece civarında olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise 37 derecelere düşmesi bekleniyor. Hafta sonu, 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 33 derece civarına gerilemesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler önemlidir. Bol su tüketimi gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplara serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde genellikle sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu yüzden, planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalıdır. Gerekli önlemleri alarak dışarıda vakit geçirebilirsiniz.