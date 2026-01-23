Mardin Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Mardin'de hava soğuk. Karla karışık yağmurlu bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları -2 ile -1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar -5 ile -8 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı 16 km/s seviyesinde. Nem oranı %94 düzeyinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:26 olarak bekleniyor. Gün batımı saati ise 17:31'dir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 24 Ocak Cumartesi günü, hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları -4 ile -5 derece arasında olacak. 25 Ocak Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 0 ile 1 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise -5 ile -6 derece olacak. 26 Ocak Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 4 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları -4 ile -5 derece arasında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Karla karışık yağmurlu koşullar etkili olacak. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmesi önemli. Islanmaktan kaçınmak şart. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekiyor. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamakta fayda var. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek de önemlidir.