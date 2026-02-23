Mardin Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu bugün güneşli ve serin. Gündüz sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık 5 ile 6 derece civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 6 km/saat. Zaman zaman 15 km/saat'e kadar çıkması bekleniyor. Nem oranı %0 seviyesinde olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Gündüz sıcaklık 6 ile 12 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 5 ile 6 derece civarında seyredebilir. Rüzgarın hızı 6 km/saat. Zaman zaman daha yüksek hızlarda esmesi olası. Nem oranı ise %0 düzeyinde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 8 derece arasında olacak. Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli hale gelecek. Sıcaklık 4 ile 6 derece arasında seyredecek. Perşembe günü yağmur bekleniyor. Sıcaklık ise -2 ile 4 derece arasında değişecek. Cuma günü kar ve yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık -4 ile 2 derece arasında olacak. Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık -2 ile 9 derece arasında değişecek. Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık -1 ile 9 derece arasında seyredecek.

Hava koşullarında değişkenlik bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmanız önemli. Gündüz güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde yağışlı ve soğuk hava koşulları söz konusu. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz gerekebilir. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumunu kontrol etmek güvenliğiniz açısından önemlidir.