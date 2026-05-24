Mardin Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu, 24 Mayıs 2026 Pazar günü sıcak ve keyifli geçecek. Sıcaklık 23 derece civarında kalırken, gece 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yükselecek; pazartesi 26, salı 27, çarşamba 30 derece olması öngörülüyor. Hava şartları açık hava etkinlikleri için ideal. Güneşten korunmak için şapka ve gözlük kullanmak önemli. Bol su içmeyi unutmayın.

Enis Ekrem Ölüç

Mardin'de hava durumu 24 Mayıs 2026 Pazar günü oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 23 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklığın 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Rüzgar hafif esen doğu yönlü. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 11 kilometre olacak. Nem oranı ise %74 civarında seyredecek.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 26 derece civarına yükselecek. Salı günü sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Çarşamba günü sıcaklığın 30 derece civarına çıkması öngörülüyor. Bu günlerde hava yine güneşli ve parçalı bulutlu kalacak.

Açık hava etkinlikleri planlamak için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Günü en sıcak saatlerinde dikkatli olmanız gerekir. Özellikle öğle ve öğleden sonra güneş ışınları dik gelecek. Dışarıda uzun süre kalırken, doğrudan güneşten kaçınmalısınız. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemli. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için ideal günler geçirebilirsiniz.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Güzel havayı değerlendirirken planlar yapmalısınız. Güneşin etkili olduğu saatlerde gerekli önlemleri alarak keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.

