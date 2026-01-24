Mardin Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise sıfırın altında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, Mardin'deki hava durumunu etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı 0 ile 4 derece arasında değişecek. O gün güneşli bir hava hakim olacak. 27 Ocak Salı günü hava sıcaklığı 2 ile 4 derece arasında olacak. Yine bulutlu bir hava öngörülüyor. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı 1 ile 5 derece arasında değişecek. Bu gün sisli bir hava hakim olacak.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kalın giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde dışarı çıkarken koruyucu giysiler tercih etmek faydalıdır. Sisli günlerde görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak önemlidir. Gerekirse hızınızı azaltmalısınız.

Özetle, Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Bu koşullarda uygun giyim ve dikkatli davranışlarla sağlığınızı koruyabilirsiniz.