Mardin Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 3 ile 5 derece olacak. Nem oranı %94 civarında. Rüzgar hızı saatte 6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı ise 17:33 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında değişecek. 27 Ocak Salı günü sıcaklık 0 ile 5 derece arasında kalacak. Hissedeceğiniz sıcaklıklar da 0 ile 7 derece arasında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 1 ile 7 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -2 ile 7 derece arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecektir. Kalın giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık azalabilir. Rüzgarlı günlerde dışarı çıkarken koruyucu giysiler tercih etmek önemlidir. Sürekli güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı bu bilgilere göre yapabilirsiniz.