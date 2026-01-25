HABER

Mardin Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu bir şekilde geçiyor. Gündüz sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 3 ile 5 derece arasında olacak. Nem oranı %94 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı ise saatte 6 kilometre olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklık değerleri bekleniyor. Kalın kıyafetler giymek, vücut sıcaklığını korumakta önemli rol oynayacak.

Devrim Karadağ

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 3 ile 5 derece olacak. Nem oranı %94 civarında. Rüzgar hızı saatte 6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı ise 17:33 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında değişecek. 27 Ocak Salı günü sıcaklık 0 ile 5 derece arasında kalacak. Hissedeceğiniz sıcaklıklar da 0 ile 7 derece arasında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 1 ile 7 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -2 ile 7 derece arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecektir. Kalın giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık azalabilir. Rüzgarlı günlerde dışarı çıkarken koruyucu giysiler tercih etmek önemlidir. Sürekli güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı bu bilgilere göre yapabilirsiniz.

