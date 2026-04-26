Mardin Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Nisan 2026 Pazar günü, Mardin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 23 derece arasında değişecek. Mardin'de bugün yağışlı ve ılıman bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişecek. 27 Nisan Pazartesi günü bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 12 ile 22 derece arasında olacak. 28 Nisan Salı günü yine gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 21 derece arasında değişecek. 29 Nisan Çarşamba günü hafif yağmurlar görülecek. Sıcaklık 11 ile 21 derece arasında olacak. 30 Nisan Perşembe günü hafif yağmurlar devam edecek. Sıcaklık 12 ile 19 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları göz önünde bulundurarak, Mardin'de yağışlı ve ılıman bir hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmak önemlidir. Rüzgar zaman zaman hızlanabilir. Bu nedenle, rüzgarın etkisini azaltacak uygun kıyafetler tercih etmeniz gerekir.

Değişken hava durumu nedeniyle önümüzdeki günlerde yağışlı günler yaşanacak. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Gerekli önlemleri almanız, ıslanmanızı önleyecektir.