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Mardin Hava Durumu! 27 Ekim Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, 27 Ekim 2026 tarihinde parlak güneşli bir havaya sahip. 20 derece civarındaki sıcaklık, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Mardin’in tarihi sokakları ve doğal güzellikleri, açık hava etkinlikleri için harika bir atmosfer sunuyor. Ancak, ilerleyen günlerde beklenen yağışlarla hava serinleyecek. Ziyaretçiler, bu günlerde yanlarında şemsiye ve hafif bir üst bulundurarak Mardin'in güzelliklerini keşfedebilirler.

Mardin Hava Durumu! 27 Ekim Salı Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mardin, 27 Ekim 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir havaya sahip. Hava durumu 20 derece civarında. Güneş ışıklarıyla dolu bir gün. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir atmosfer sunuyor. Güneşin sıcaklığı öğle saatlerinde tatlı bir bahar havası gibi hissediliyor. Akşam saatlerine doğru hafif bir serinlik hissedilmeye başlanabilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar yanlarına bir ceket veya hafif bir üst almalı.

Mardin’deki açık havanın tadını çıkarabilirsiniz. Tarihi sokaklar ve doğal güzellikler gezmek için harika yerler sunuyor. Bu güzel günlerde Mardin'in nefis mutfağını denemek için açık hava mekanlarına gitmek de keyifli.

Gelecek günlerde yağışlı bir süreç bekleniyor. Mardin’i ziyaret edenler için termometreler 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Yağışlarla birlikte hava biraz daha serinlecek. Bu serin hava, açık hava etkinlikleri için avantaj sağlayabilir. Mardin’in tarihi yerlerini ziyaret etmek isteyenler, daha serin hava koşulunu değerlendirebilir.

Hava şartlarına uyum sağlamak önemli. Yağışlı günlerde dışarı çıkmayı planlıyorsanız, şemsiye bulundurmakta fayda var. Sabah saatlerinde hava biraz serin olabilir. Kat kat giyinmek de yararlı olacaktır.

Mardin’in hava koşulları, tarihi atmosferin tadını çıkarmak için uygun. Yazın son günleri gibi sıcak geçse de, kasım ayının etkisiyle yağışlar ve serin havalar geliyor. Mardin’in her köşesini keşfetmek için farklı bir deneyim sunuyor. Mardin hava durumu takibine devam ederek, bu güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

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hava durumu Mardin
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