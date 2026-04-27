Mardin Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Nisan 2026 Pazartesi, Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Hafif yağışların sürmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı, 28 Nisan 2026, hava sıcaklığının 19 derece civarında olması bekleniyor. Hafif yağışların görülmesi öngörülüyor. Çarşamba, 29 Nisan 2026, hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Hafif yağmurların devam edeceği tahmin ediliyor. Perşembe, 30 Nisan 2026, sıcaklık 24 dereceye yükselecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklık değişkenliği nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Günün ilerleyen saatlerinde rahatça çıkarabileceğiniz bir katman bırakmak pratik olacaktır. Rüzgarın batı yönünden esmesi, rüzgar etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih etmenizi gerektiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağını unutmamak gerekir.