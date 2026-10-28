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Mardin Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, 28 Ekim 2026'da hafif serinlik ile başlayıp 22 dereceye ulaşacak tipik bir sonbahar havası deneyimi sunacak. Gün boyunca güneşin keyfini çıkarmak için idealdir. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterebilir. Mardin'in doğal güzelliklerinde yürüyüş yapmayı planlayanların hava tahminlerini kontrol etmesi önemlidir. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak akıllıca bir seçim olacak.

Mardin Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü tipik sonbahar havasını yaşayacak. Hava durumu, genellikle 20 derece civarında seyreden sıcaklıklar sunuyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Gün ilerledikçe sıcaklık 22 dereceye yükselebilecek. Güneşin konforlu ısıtması, Mardin sokaklarında yürüyüş için ideal bir ortam yaratıyor. Kış mevsimi yaklaşırken, bu sonbahar havası Mardin'in tarih kokan atmosferiyle birleşiyor. Ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak.

Akşam saatlerine doğru hava koşullarında değişim başlayabilir. Sıcaklık hafif bir düşüşle 19 dereceye gerileyebilir. Dışarıda geçireceğiniz vakitlerde ceket almayı unutmayın. Akşam yemeği için bir arkadaş buluşması planlıyorsanız, keyifli havayı yudumlamak için güzel bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Mardin'de sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Bazı günler hafif yağışlar görülebilir. Bu durum tarım sahalarına fayda sağlayacaktır. Sıcaklık dalgalanmalarını göz önünde bulundurmak iyi bir fikir. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olacaktır. Uzun saatler için şemsiyenizi bulundurmayı unutmayın. Ani hafif yağışlardan korunma şansınızı artıracaktır.

Mardin'in doğal güzelliklerinde yürüyüş yapmak isteyenler, hava koşullarını dikkate alarak plan yapmalıdır. Dış mekan aktiviteleri öncesinde hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Mardin’in güzelliklerini keşfetmek, eşsiz atmosferden yararlanmak harika anılar biriktirmenizi sağlayacaktır. Hava koşullarına dikkat etmek, keyfinizi artıracak. Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu keşfederken doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarın.

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hava durumu Mardin
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