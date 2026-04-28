Mardin Hava Durumu! 28 Nisan Salı Mardin hava durumu nasıl?

Bugün 28 Nisan 2026 Salı. Mardin'de hava durumu değişken. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 23 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mardin'de hava nasıl derseniz, güneşli ve sıcak bir gün sonra akşam saatlerinde yağış öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin hava durumu değişecek. 29 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 24 derece civarında olacak. Ayrıca sağanak yağışlar bekleniyor. 30 Nisan Perşembe ise hava daha stabil olacak. Sıcaklıklar yine 24 derece civarında kalacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

1 Mayıs Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar bu gün 25 derece civarında olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle Mardin'de yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olması önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumaya yardımcı olur.