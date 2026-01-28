Mardin Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Mardin'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklık 0 ile 7.7 derece arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %77 civarında. Rüzgar hızı ise 9.3 km/saat olarak bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz de önemlidir.

29 Ocak Perşembe günü hava durumu daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 30 Ocak Cuma günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 5 ile 10 derece arasında olacak. 31 Ocak Cumartesi günü yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklık yine 5 ile 10 derece arasında kalacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak da gereklidir. Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu zaman zaman yağışlı olacak. Sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Bu nedenle hava koşullarına uygun olarak hazırlık yapmalısınız. Sağlığınız ve konforunuz açısından bu oldukça önemlidir.