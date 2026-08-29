Mardin Hava Durumu! 29 Ağustos Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu bugün oldukça keyifli. 29 Ağustos Cumartesi 2026 için genellikle güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Şehirdeki tarihi dokuyu gezmek, doğal güzellikleri görmek için bu ılıman hava mükemmel fırsatlar sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık maksimum 22 dereceye yükselebilir. Gece hafif serinlik hissedilebilir. Bu nedenle bir hırka veya hafif bir ceket bulundurmak faydalı olabilir.

Bugün Mardin hava genel olarak açık ve güneşli geçiyor. Dışarıda aktiviteler yapmak için oldukça elverişli bir gün. Tarihi yerleri gezmek veya Mardin’in manzarasında yürüyüş yapmak isteyenler için uygun bir zaman. Öğle saatlerinde sıcaklığın yükselebileceği göz önünde bulundurulmalı. Bu saatlerde bol su içmek, güneşten korunmak önem taşıyor. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu pek değişmeyecek. 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde benzer sıcaklıklar bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava genel olarak açık kalacak. Ancak bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek sürpriz yaşamamanız için önemlidir.

Mardin’in iklimi yaz aylarında genellikle sıcak ve kurak. Bu dönemde vatandaşların hafif giysiler giymesi önem taşıyor. Bol su içmek de gereklidir. Özellikle açık alanlarda uzun süre kalmamaya özen göstermek gerekiyor. Mardin’de aktivitelerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde Mardin’in tarihi ve doğal güzelliklerinin tadını çıkarırken sağlığınızı da korumuş olursunuz.