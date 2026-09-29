Mardin Hava Durumu! 29 Eylül Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu, 29 Eylül Salı 2026 tarihi oldukça ılıman. Sıcaklık 20 derece civarında. Güneşli ve hafif bulutlu bir gün. Bu durum, tarihi mekanları gezmek isteyenler için ideal. Mardin’in büyüleyici taş yapıları arasında yürüyüş yapmak keyifli. Hafif serin bir esinti de konfor sağlıyor.

Gün boyunca, zaman zaman hafif yağış bekleniyor. Bu durum, doğal güzellikleri daha belirgin hale getiriyor. Mardin’deki güneş ışığı ve yağışlar, ortamı ferahlatıyor. Bu durum, doğaseverler tarafından takdir edilecektir. Bugünkü hava, dışarıda vakit geçirme imkanlarını artırıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Tahminlere göre sıcaklık 19 - 22 derece arasında dalgalanacak. Genel olarak, hava açık ve güneşli. Ancak aralıklı olarak hafif yağışlar da olabilir. Bu atmosfer, bahar mevsimindeki gibi bir hava sunuyor. Bu nedenle, Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir zaman.

Dışarı çıkacakların olası yağışlara karşı hazırlıklı olması önemlidir. İnce bir yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Ayrıca, sabah erken saatlerde dışarı çıkacaklar için serin havaya uygun giyinmeleri konfor sunar. Havanın değişken olduğunu bilmek, Mardin keşfini daha keyifli hale getirebilir.

Mardin’deki 29 Eylül Salı 2026 tarihli hava durumu, 20 derece ve hafif yağışlarla birlikte. Şehri ziyaret etmek için ideal bir fırsat sunuyor. Bugünkü hava, şehrin tarihi dokusunun tadını çıkarmak için uygun. İlginç birkaç gün geliyor. Ancak hazırlıklı olmak her zaman iyi bir fikirdir.