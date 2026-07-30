Mardin Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 25 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı hafif olacak.

Bugün Mardin'de sıcak ve güneşli bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 40 derece civarında. Gece sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Nem oranı düşük. Rüzgar hızı ise hafif kalacak.

Gelecek günlerde Mardin'deki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 40 derece civarında bekleniyor. 1 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 41 derece civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları 25-26 derece arasında olacak. Nem oranı düşük kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı ise hafif olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerekirse bol su içmeyi unutmayın. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanın. Klimalı ortamlarda kalmak, serinlemek için iyi bir yol olacaktır.

Mardin'de sıcak hava koşulları devam edecek. Sıcak havaya karşı önlemler almak gereklidir. Sağlığınızı korumak için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmeyin.