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Mardin Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 43 dereceyi bulacak. Geceleri ise 28 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık yüksek kalacak. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek öneriliyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek ve güneşten korunmak önem taşıyor. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekecek.

Mardin Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de bugün, 31 Temmuz 2026 Cuma günü, hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 43 derece civarına ulaşacak. Geceleri ise 28 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar da yüksek olacak. Bu nedenle, gün boyunca serin kalmak için bol su içmek faydalı. Hafif kıyafetler tercih edilmesi önerilir.

Rüzgar hızı düşük kalacak. Nem oranı %14 civarında olacak. Bu koşullar, hava sıcaklığının daha da yüksek hissedilmesine yol açabilir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 42 derece civarında olacak. Geceleri ise 24 derece civarında seyredecek. 2 Ağustos Pazar günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli kıyafetler giymek önerilir. Ayrıca, güneş kremi kullanmak ve şapka takmak alınacak önlemlerdir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Mardin'de bugünkü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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