Mardin Kültür Yolu Festivali ikinci gününde de renkli etkinliklere sahne oldu

Mardin Kültür Yolu Festivalinin ikinci gününde kent genelinde düzenlenen konser, atölye, söyleşi ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü.Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında bu yıl ilk kez yer alan Mardin’de, festivalin ikinci gününde de şehrin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Mardin Kültür Yolu Festivalinin ikinci gününde kent genelinde düzenlenen konser, atölye, söyleşi ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında bu yıl ilk kez yer alan Mardin’de, festivalin ikinci gününde de şehrin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Müzisyen Ender Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda tasavvuf müziğinin dingin ezgileriyle dinleyicilere maneviyat dolu bir akşam yaşattı. Mardin Müzesi Konferans Salonunda ise alanında önde gelen gazetecilerin katılımıyla "Kültür, Turizm ve Medya Söyleşisi" gerçekleştirildi. Geleneksel Sanatlar Derneği’nce yetişkinler ve çocuklar için düzenlenen telkari atölyesi, Marangozlar Çarşısı’nda Alfred Gürkan ve Aday Gürkan eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, Mardin’in simgesi haline gelen telkari sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Mardian Mall AVM’de düzenlenen "Sen de Söyle" etkinliği, sanatseverlere hem eğlenceli anlar yaşattı hem de yeteneklerini sergileme fırsatı sundu.

Fotoğraf sanatçısı Ercan Arslan’ın söyleşisi ve heyecanla beklenen FotoMaraton Ödül Töreni, Mardin Müzesi Konferans Salonunda fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Söyleşi sonrası, yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Salonunda sahnelenen "Kuklacı" müzikali, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından minik izleyicilerle buluşturuldu. Carlo Collodi’nin çocuk romanından uyarlanan eser, küçük seyircilerden tam not aldı. Festivalin en renkli duraklarından biri ise 15 Temmuz Parkındaki Çocuk Köyü oldu. Gün boyu süren atölye çalışmaları, tiyatrolar, gösteriler ve oyun alanlarıyla dolu etkinlikte minikler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Karagöz Kukla Evi Tematik Atölye ve Etkinlik Alanındaki etkinlikte çocuklar kuklaların büyülü dünyasını keşfetti. Ardından sahneye çıkan illüzyonist, gösterileriyle miniklere sihirli anlar yaşattı. "Balon katlama, pandomim ve bubble gösterisi yanı sıra günün en çok ilgi gören etkinliklerinden biri ise "Rafadan tayfa çocuk tiyatrosu" oldu. Sevilen karakterlerin sahne performansı, çocuklara eğlenceli ve öğretici dakikalar yaşattı.

