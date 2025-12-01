HABER

Mardin’de çarpışan iki tırdan biri yandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir tırda yangın çıktı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir tırda yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen iki tır, dün gece saatlerinde kırsal Girmeli Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırlardan biri alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Mardin
