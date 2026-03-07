HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin'de yol kenarındaki kanala çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki kanala çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Mardin'de yol kenarındaki kanala çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tarım aletleri taşıyan kamyonet, Duruca Mahallesi İpekyolu mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette yüklü tarım aletleri yola savruldu.

Kazada, araçta bulunan Müjgan Ş. (53) ve Vahid Ş. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu olay! Fatma Nur öğretmeni katletmişti: Çarpıcı gelişme!Türkiye'nin konuştuğu olay! Fatma Nur öğretmeni katletmişti: Çarpıcı gelişme!
Van’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyorVan’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mardin Nusaybin kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.