Market Alışverişinizi Nasıl 3000 TL Daha Avantajlı Yapabilirsiniz?

Son Güncelleme: 4 Ağustos 2026

Market harcamalarınızda sıradan bir ödeme yöntemi kullanmak yerine Maximum Kart'ı tercih ettiğinizde ve alışverişinizi planlı yaptığınızda, harcamalarınız size doğrudan kazanç olarak dönüyor çünkü Maximum’un güncel market kampanyası, belirli tutardaki alışverişlerinizi bir sonraki sepetinizde kullanabileceğiniz MaxiPuanlara dönüştürüyor.

Market Sepetinizi Rahatlatacak Pratik Taktikler

Hepimiz markete girip bir şeyler alıyoruz, kasada çıkan o uzun fişe bakıp bazen iç çekiyoruz. Peki bu zorunlu harcamaları nasıl lehimize çeviririz? Market Harcamalarınıza MaxiPuan Fırsatı kampanyasıyla birlikte uygulayabileceğiniz, bütçenizi koruyacak temel birkaç adım var:

İhtiyaç Listesi ve Stok Kontrolü : Markete adım atmadan önce evdeki dolapları kontrol edip net bir liste hazırlamak, kasaya geldiğinizde yaşayacağınız sürprizlerin önüne geçer. Bu listeyi hazırlarken Maximum Kart’ınızın o ayki market kampanyalarındaki harcama hedeflerine (örneğin 1.000 TL baremi) ne kadar ihtiyacınız olduğunu da kolayca hesaplayabilirsiniz.

: Markete adım atmadan önce evdeki dolapları kontrol edip net bir liste hazırlamak, kasaya geldiğinizde yaşayacağınız sürprizlerin önüne geçer. Bu listeyi hazırlarken Maximum Kart’ınızın o ayki market kampanyalarındaki harcama hedeflerine (örneğin 1.000 TL baremi) ne kadar ihtiyacınız olduğunu da kolayca hesaplayabilirsiniz. Fırsatları ve Fiyatları Birlikte Takip Etmek: İndirim broşürlerini inceleyip alışveriş rotanızı çizmek işinize yarar. Böylece hem ürünü o haftanın indirimli fiyatından alır hem de Maximum Kart’ınızla ödeme yaparak ekstra MaxiPuan kazanma şansınızı artırırsınız.

Maximum Kredi Kartı ile Alışverişin Matematiği

Listenizi yaptınız, hangi markete gideceğinizi seçtiniz. İşte bu noktada Maximum Kart devreye giriyor. İşCep'ten veya Maximum Mobil'den kampanyaya katılıp sepeti doldurmaya başladığınızda, yaptığınız harcamalar boşa gitmiyor.

Kampanyaya katılırsanız harcama ve kazanç matematiği şu şekilde işliyor:

Harcama Adımı (Tek Seferde) Kazanılacak Ödül Maximum Kredi Kartı Kampanya Detayı 2.000 TL ve Üzeri (İlk Alışveriş) Kampanya katılım şartının sağlanması (Ödül yok) Kampanya Başlangıcı 2.000 TL ve Üzeri (Sonraki Her Alışveriş) 125 TL MaxiPuan Belirlenen barem aşıldığında kazanılan anında ödül Toplam Kazanç Limiti 3000 TL MaxiPuan Kampanya süresince kartınıza yüklenebilecek maksimum puan

Ayrıntılı bilgi: maximum.com.tr’de.

Aylık Erzak Dizenler İçin MaxiPuan Avantajı

Eğer haftalık veya aylık toplu market alışverişi yapmayı sevenlerdenseniz, bu planlı ilerleyiş tam size göre. Listenizdeki temel gıda ve temizlik ürünlerini alırken, Maximum Kart'ınızla yapacağınız harcamaları yukarıdaki baremlere göre bölmek bütçe yönetiminizi oldukça rahatlatır.

Alışverişlerinizden önce Market kampanyasına katılarak kazandığınız MaxiPuanları direkt olarak bir sonraki alışverişinizde kasada ödeme yaparken kullanabilir, o günkü market masrafınızı anında düşürebilirsiniz.

Kimler İçin Uygun Değil?

Maximum Kart’ın sunduğu bu MaxiPuan fırsatı ve planlı alışveriş taktikleri; liste yapmaktan hoşlanmayan, günlük 100-200 TL'lik anlık ufak sepetlerle markete uğrayanlar için hedeflenen 1.000 TL'lik baremlere ulaşmayı zorlaştırabilir. Eğer toplu alışveriş yapmıyorsanız bu kampanyadan tam verim alamayabilirsiniz. Ayrıca sadece nakit veya banka kartı kullanmayı tercih edip kredi kartı ekstreleriyle uğraşmak istemeyen okurlarımız için bu tarz harcama hedefleri ve planlamaları cazip gelmeyebilir.