HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Market sahibine dehşeti yaşatmışlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Afyonkarahisar’da 2 şahıs markete girip iş yeri sahibini biber gazı ve silah ile etkisiz hale getirerek 9 bin 500 TL gasp etmişti. Polis 28 farklı noktadaki bin 467 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, gaspçılar yakalandı.yakalandı.

Market sahibine dehşeti yaşatmışlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Olay, önceki hafta kent merkezi Milli Birlik Caddesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.B.D. ve S.A.O. isimli şahıslar gece yarısı girdikleri markette iş yeri sahibini biber gazı ve silahla etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın kasasından 9 bin 500 TL para gasp ettiler. Şahıslar ardından ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Olay üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, şahısların 28 farklı noktadan geçiş yaptıklarını tespit etti. Zaman zaman motosiklete de binerek kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler polisin bin 467 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonrası olaydan 12 gün sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların olayda kullandıkları silah ise metruk bir binada poşete sarılı şekilde toprağa gömülmüş halde ele geçirildi.
Öte yandan, şahısların tanınmamak ve yakalanmamak için olay esnasında yüzlerini kapatarak eldiven de kullandıkları ortaya çıktı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Market sahibine dehşeti yaşatmışlardı! Kıskıvrak yakalandılar 1

Market sahibine dehşeti yaşatmışlardı! Kıskıvrak yakalandılar 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seçim anketinde bu kez gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında fark açıldıSeçim anketinde bu kez gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında fark açıldı
Karla kaplanan Aydos havadan görüntülendiKarla kaplanan Aydos havadan görüntülendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.