Markette 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen baba tutuklandı! İfadesi pes dedirtti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı. 5 yaşındaki çocuğunu gözünü kırpmadan tekmeleyen 49 yaşındaki babanın ifadesi ortaya çıktı.

Emek Mahallesi'ndeki markette dün 5 yaşındaki çocuğunu darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan C.E'nin (49) işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Baba C.E'nin emniyetteki ifadesinde, oğlunun çok hareketli olduğunu belirterek, "Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım." dediği öğrenildi.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
