Marketteki kağıt havluları tutuşturmuştu! 10 yaşındaki çocuk hakkında yeni gelişme

Bursa'daki bir zincir markette kaydedilen ilginç görüntüler izleyenleri şoke etmişti. Görüntülerde 10 yaşındaki bir çocuk, rafta bulunan etiket kopartıp kağıt havluların bulunduğu reyonu komple ateşe vermişti. Yaşanan olay sonrası yapılan araştırmada daha önce de otluk bir alanda yangın çıkarttığı öğrenilen çocuk hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar!

Nilüfer ilçesinde 12 Eylül tarihinde bir zincir marketin şubesinde meydana gelen olayda markete giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp, elindeki çakmakla yaktı. Daha sonra yanan etiketi kağıt havluların bulunduğu bölüme bırakan çocuk, koşarak marketten çıktı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Havlular kısa sürede alev aldı. Durumu fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında bazı ürünler zarar gördü. Çocuğun markete girip yangın çıkardığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden kimliği tespit edilen M.R.K., aynı gün Cumhuriyet Mahallesi’nde bulundu.

İLK VUKUATI DEĞİL

Olaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Daha önce Bağlarbaşı Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangınla ilgili işlem gördüğü öğrenilen M.R.K., devlet korumasına alınarak, yurda yerleştirildi. Psikolojik destek verilen çocuğun ailesi hakkında da işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

