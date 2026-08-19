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Marmara'da dikkat çeken deprem hareketliği! Prof. Dr. Bektaş uyardı

Marmara Denizi'nde Adalar hattında son günlerde meydana gelen mikrodepremler tedirginlik yarattı. Prof. Dr. Osman Bektaş konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Bektaş, 10-13 kilometre derinlikte yoğunlaşan hareketliliğin Adalar Fayı’nın derin kesimlerinde “creep” olarak bilinen yavaş sürünme veya geçişli deformasyon ihtimaline işaret edebileceğini belirtti.

Marmara'da dikkat çeken deprem hareketliği! Prof. Dr. Bektaş uyardı
Melih Kadir Yılmaz

Marmara Denizi, Adalar hattında son günlerde meydana gelen mikrodepremler sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"MİKRODEPREM AKTİVİTESİ DİKKAT ÇEKİYOR"

Bektaş paylaşımında, "Son 1–2 günde Çınarcık Havzası’nın doğusundaki Adalar Fayı ve batısındaki Çınarcık Fayı boyunca 10–13 km derinlikte mikrodeprem aktivitesi dikkat çekiyor" dedi.

Marmara da dikkat çeken deprem hareketliği! Prof. Dr. Bektaş uyardı 1

Bektaş, daha önce yapılan çalışmalarda 1963 yılında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki Çınarcık depreminin yaklaşık 12 kilometre derinlikte Adalar Fayı ile ilişkilendirildiğini aktardı.

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu hareketliliğin Adalar Fayı'nın derin kesimlerinde "creep" olarak adlandırılan yavaş sürünme hareketiyle ilişkili olabileceğine dikkat çekti.

Marmara da dikkat çeken deprem hareketliği! Prof. Dr. Bektaş uyardı 2

SİLİVRİ DEPREMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bektaş, bölgede gözlenen hareketliliğin bir başka olası nedenine de dikkat çekti. Buna göre 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremi sonrasında oluşan stres değişimi, Adalar ve Çınarcık fayları çevresindeki mikrodeprem aktivitesini tetiklemiş olabilir.

Bektaş konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Son 1–2 günde Çınarcık Havzası’nın doğusundaki Adalar Fayı ve batısındaki Çınarcık Fayı boyunca 10–13 km derinlikte mikrodeprem aktivitesi dikkat çekiyor. Baştürk vd. (2016), 1963 M6.3 Çınarcık depremini ~12 km derinlikte Adalar Fayı ile ilişkili konumlandırmıştı.

10-13 km derinlikteki mikrodepremler (Bohnhoff,2013), Adalar Fayı’nın derin kesiminde creep (sürünme) olasılığını destekleyen önemli bir gözlem olabilir. 2025 M6.2 Silivri depremi sonrası oluşan stres değişimi de bu aktiviteyi tetiklemiş olabilir.

İstanbul tarihsel olarak M 7 den büyük deprem değil, yıkım yaşamıştır. Yıkımda, zemin büyütmesi dikkate alınmamıştır. 1935,1963,2025 aletsel dönem depremleri M6+ dır. Ana Marmara Fayının birçok yerinde creep yaptığı artık ispatlanmıştır"

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deprem Marmara
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