Marmara'da rüzgar çok sert esecek! MGM uyardı: 8 ilde birden sonbahar etkisi

Yaz aylarının son gününde sonbahar etkisi kendini göstermeye başladı. Bugün itibariyle düşen hava sıcaklığı beraberinde sağanak yağmur getirecek. Özellikle 8 ilde birden kendini gösterecek sağanak yağmurun ve kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) etkili olması bekleniyor.

Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

İŞTE O İLLER

MGM’nin gök gürültülü ve sağanak yağış beklediği iller şöyle:

-Osmaniye
-Trabzon
-Rize
-Denizli
-Antalya
-Hatay
-Giresun
-Artvin

