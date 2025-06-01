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Marmaray'daki darptan sonra bu kez Maltepe: Kadın sürücüye trafikte dehşet yaşattı! Yanında çocukları da vardı

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Marmaray'da yanında çocukları bulunan adama yumruklu saldırının ardından bu kez de iki çocuğuyla trafikte seyir halinde olan kadın sürücüye saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Perşembe günü Maltepe'de kaydedilen görüntülerde, aracından inen adamın kadın sürücünün yanına gelip bağıra çağıra hakaret ettiği, kadının elindeki telefonu alıp kadının yüzüne fırlattığı görüldü.

Maltepe’de trafikte yaşanan dehşet kameraya anbean yansıdı. Kadın sürücü, 2 çocuğunun yanında saldırıya uğradı.

ARKADAKİ SÜRÜCÜ KORNAYA BASIP HAREKET YAPMAYA BAŞLADI

Olay, Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya bastı, el kol hareketleri yaptı.

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ARACINDAN İNİP KADININ YANINA GELDİ, DEHŞET SAÇTI

Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi, bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı.

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ÇOCUKLAR DA PANİKLEDİ

O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında panik yaşadığı görüldü.

MARMARAY'DAKİ DARP DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde ise Marmaray'da başlayan tartışmada yanında çocuklara bulunan bir adama yumruk atılmıştı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe trafik Marmaray
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