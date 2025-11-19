Marmaray Küçükçekmece durağından feci ölüm! Raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Marmaray Durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle raylara atladı. Bu sırada Gebze yönüne giden trenin altında kaldı.

KENDİNİ RAYLARA ATAN ŞAHIS FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler güvenlik önlemi alarak raylarda inceleme yaptı.

ŞAHSIN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Olay nedeniyle Gebze yönüne bir süre seferler aksadı. Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Cesedin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

