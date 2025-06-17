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Marmaris İçmeler’de yıkım gerginliği sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde, imara aykırı şekilde genişletildiği tespit edilen bir işletmeye yönelik yıkım kararı sonrası yaşanan gerginliğin ardından yıkım çalışmaları başladı.

Marmaris İçmeler’de yıkım gerginliği sürüyor
Ufuk Dağ

Marmaris Belediyesi Fen işleri ekipleri, dün yaşanan olayların ardından bugün saat 10.20’de Çevik Kuvvet desteğiyle yıkım alanına geldi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte tansiyon hızla yükseldi. İşletme sahiplerinin talebi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. İşletme sahipleri, iş yerini kendi imkanlarıyla sökerek yasal duruma getirmek istediklerini dile getirdi. Fakat belediye yetkilileri, artık bu sürecin belediye ekipleri gözetiminde ve denetiminde yürütüleceğini belirtti. Bu açıklama sonrası taraflar arasında sözlü tartışmalar büyüdü, zaman zaman arbedeye dönüştü. Güvenlik güçleri, yaşanan arbedeye müdahale ederek düzeni sağlamaya çalıştı.

Tüm uyarılara rağmen işletme sahiplerinin ve çevredeki bazı kişilerin direnişi sürerken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında söküm işlemine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris
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