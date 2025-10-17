Marmaris’te konut sıkıntısı devam ediyor!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde konut satışlarının azaldığını açıklayan Marmaris Emlakçılar Derneği Bahadır Batum, ilçenin ciddi göç aldığını ve konut sıkıntısı oluştuğunu aktardı.

Batum, pandemi sonrasında Marmaris’in yoğun bir talep gördüğünü dile getirerek "Pandemi öncesi binlerle ifade edilen satış rakamları, sonrasında milyonlara ulaştı. Bu artışla birlikte Marmaris bölgesi ciddi bir göç aldı. İmarlı arazilerin azlığı ve Ukrayna savaşı sonrası yaşanan göç dalgası, bölgede satılık ve kiralık konut sıkıntısını artırdı " şeklinde konuştu.

"Memur aileler ev sahibi olmaya çalışıyor"

Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı Batum, şu dönemde en çok memur ailelerin konut aldığını ifade ederek "Genellikle kira sorunu yaşayan memur aileler, birikimlerinden kısarak ve arabalarını satarak ev sahibi olmaya çalışıyor. Lükse çok önem vermeden, kira derdinden kurtulmak isteyen vatandaşlar konut alıyor. Bu alımlar genellikle 3 milyon ile 7 milyon TL aralığındaki evlerde gerçekleşiyor" dedi.

"İmar planı eksikliği fiyatları yükseltti"

Marmaris’teki konut fiyatlarının yükselmesini geçmiş dönem yerel yönetimlerine bağlayan Batum, "Armutalan’ın yaklaşık 8 yıldır imara kapalı olması bölgede ciddi sıkıntılar oluşturdu. İmara açık arazilerin az olması nedeniyle arz-talep dengesi bozuldu, fiyatlar bu seviyelere çıktı" ifadelerini kullandı.

"Kaçak emlakçılık sektörü zorluyor"

Batum, sektörde en büyük sorunun kaçak emlakçılık olduğunu vurgulayarak "Hiçbir belgesi olmadan, sadece telefonla ya da sosyal medya üzerinden çalışan kişiler yüzünden sektörde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Kapora dolandırıcılıkları arttı. Artık emlak ofisi açmak için Seviye 5 belgesi, danışman olarak çalışmak içinse Seviye 4 belgesi zorunlu hale getirildi. Buna rağmen hala sosyal medyada çok sayıda kaçak paylaşım var ve biz bu konuda mücadele ediyoruz" dedi.

"İmar affı yanlış anlaşılıyor"

Bahadır Batum, imar affı ile birlikte tarım arazilerinde yapılan yanlış uygulamalara dikkat çekip "Bizim meslektaşlarımız olsun, köylü vatandaşlarımız olsun insanları yanlış yönlendiriyorlar. Çıkan imar affı yasası ve Toprak Koruma Kanunu ile birlikte alınan kayıt belgeleri geçerlilik sağlamamaktadır. Sadece yerleşim alanlarında, konut imarına uygun bölgelerde ya da mevcut yerleşim marjı içerisindeki yerleşimlerde imar affı geçerlidir. Ancak tarım arazilerinde alınan yapı kayıt belgelerinin hiçbir geçerliliği yoktur" şeklinde konuştu.

"Tiny house, bungalow, prefabrik evlere izin yok"

Başkan Bahadır Batum, tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmanın yasal karşılığı olmadığını vurgulayarak "Tarım arazisine tiny house, bungalow veya prefabrik yapı koymak yasal değildir. Bunların hiçbir kanuni dayanağı yoktur. Günübirlik kiraya veren vatandaşlarımız da var. Bu yapılarla ilgili alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilir ve hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem de belediye tarafından ceza uygulanır. Vatandaşlarımız bu konuda çok dikkatli olmalı" diyerek vatandaşları uyardı.

"Tarım arazilerinde kooperatif dolandırıcılığına dikkat"

Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı Bahadır Batum, bölgede son dönemde artan kooperatif dolandırıcılıklarına karşı da uyarıda bulundu. Batum

"Büyük tarım arazilerini satın alıp kooperatif kuran bazı şirketler, insanlara hayal satıyor. 20 bin metrekarelik bir tarım arazisini alıp 250 metrekarelik hisseyle bungalow yapılabileceğini söylüyorlar. Ancak yapılan tüm yapılar kaçak statüsündedir ve cezayı vatandaş ödüyor. Tarım arazileri sadece üretim amaçlı kullanılabilir. Lütfen bu tür kooperatif yatırımlarına girmeyin, çünkü birçok kişi parasını kaybetti" şeklinde uyarı yaptı.

"Kaçak kiralamalarda denetimler sıkılaştı"

Batum, günlük kiralık evlerin büyük kısmının önceki dönemde kayıt dışı olduğunu ifade ederek, "Günlük kiralık evlerin yüzde 80’i kanundan önce kaçak çalışıyordu. Vergi vermiyor, sigorta yapmıyor, muhasebe kaydı tutmuyorlardı. Yeni denetimlerle birlikte birçok işletme kapandı ama hala köylerde ve tiny house gibi yerlerde kaçak kiralama yapanlar var" dedi.

"Kapora dolandırıcılığına karşı dikkatli olun"

Bahadır Batum, vatandaşlara önemli bir uyarıda daha bulunarak, "Günlük kiralama yaparken mutlaka Turizm Bakanlığı’ndan alınmış turizm işletme belgesi olup olmadığını kontrol edin. Kapora göndermeden önce IBAN ile belgenin aynı kişiye ait olduğundan emin olun. Çünkü turizm işletme belgesi olmayanlar farklı kişiler üzerinden IBAN kullanarak kapora dolandırıcılığı yapabiliyor" dedi.

"Gazilerden ve şehit yakınlarından komisyon alınmıyor"

Batum, Marmaris Emlakçılar Derneği olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Gazilerimizden ve şehit yakınlarımızdan emlak komisyonu almıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır