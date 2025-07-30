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Marmaris'te kötü kokusu ve görüntüsüyle tepki toplayan dereler temizlendi

Marmaris Siteler Mahallesi'nde kötü kokusu ve görüntüsüyle tepki toplayan dereler, MUSKİ ekipleri tarafından temizlendi. Yetkililer, benzer sorunların tekrarlanmaması için vatandaşların daha duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Marmaris'te kötü kokusu ve görüntüsüyle tepki toplayan dereler temizlendi

Sosyal medyada vatandaşlar tarafından sıkça paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, derelerdeki pis suyu sondajlayarak tahliye etti. Temizlik çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN CİDDİ RİSK

MUSKİ ekipleri, dere yataklarına özellikle gıda artıkları ve evsel atıkların atılmaması gerektiğini hatırlatarak, bu tür davranışların hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, benzer sorunların tekrarlanmaması için vatandaşların daha duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

(İHA)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Marmaris temizlik dere
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