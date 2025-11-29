Marmaris'te sağanak ve kuvvetli rüzgar; yelkenli tekneler karaya vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için dün yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Marmaris'te, sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Etkisini arttırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bağlı bulunduğu tonozdan kopan 'San Marino' ve 'Mila 5' isimli yelkenli tekneler, karaya vurdu. Teknelerde hasar oluştuğu belirtildi.

Ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar, yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken; ekipler, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.