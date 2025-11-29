HABER

Marmaris'te sağanak ve kuvvetli rüzgar; yelkenli tekneler karaya vurdu

Marmaris ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgarla birlikte bağlı bulunduğu tonozdan kopan 'San Marino' ve 'Mila 5' isimli yelkenli tekneler, karaya vurdu.

Marmaris'te sağanak ve kuvvetli rüzgar; yelkenli tekneler karaya vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için dün yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Marmaris'te, sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Etkisini arttırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bağlı bulunduğu tonozdan kopan 'San Marino' ve 'Mila 5' isimli yelkenli tekneler, karaya vurdu. Teknelerde hasar oluştuğu belirtildi.

Marmaris te sağanak ve kuvvetli rüzgar; yelkenli tekneler karaya vurdu 1

Ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar, yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken; ekipler, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Marmaris te sağanak ve kuvvetli rüzgar; yelkenli tekneler karaya vurdu 2

Marmaris te sağanak ve kuvvetli rüzgar; yelkenli tekneler karaya vurdu 3

Muğla Marmaris
