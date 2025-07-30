HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Marmaris'teki dereler temizlendi

Marmaris Siteler Mahallesi'nde kötü kokusu ve görüntüsüyle tepki toplayan dereler, MUSKİ ekipleri tarafından temizlendi.

Marmaris'teki dereler temizlendi

Sosyal medyada vatandaşlar tarafından sıkça paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, derelerdeki pis suyu sondajlayarak tahliye etti. Temizlik çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu. MUSKİ ekipleri, dere yataklarına özellikle gıda artıkları ve evsel atıkların atılmaması gerektiğini hatırlatarak, bu tür davranışların hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, benzer sorunların tekrarlanmaması için vatandaşların daha duyarlı davranması gerektiğini belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıVan'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Yeğeninin düşen terliğini almak için girdiği baraj gölünde kaybolduYeğeninin düşen terliğini almak için girdiği baraj gölünde kayboldu

Anahtar Kelimeler:
Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

Fenomen böyle ifşaladı! İğrenç olay ortaya çıktı, bütün il çalkalandı!

Fenomen böyle ifşaladı! İğrenç olay ortaya çıktı, bütün il çalkalandı!

Victor Osimhen, İstanbul'a ayak basmadan konuştu! Aklında merak ettiği tek bir soru var...

Victor Osimhen, İstanbul'a ayak basmadan konuştu! Aklında merak ettiği tek bir soru var...

Bursa'da orman yangınının ortasında kaldı ve zarar görmedi! Sebebini bahçe sahibi açıkladı

Bursa'da orman yangınının ortasında kaldı ve zarar görmedi! Sebebini bahçe sahibi açıkladı

Son dakika |CHP Genel Başkanı Özgür Özel komisyon kararını açıkladı! "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz"

Son dakika |CHP Genel Başkanı Özgür Özel komisyon kararını açıkladı! "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz"

O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor

O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.