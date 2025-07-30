Marmaris'teki dereler temizlendi

Sosyal medyada vatandaşlar tarafından sıkça paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, derelerdeki pis suyu sondajlayarak tahliye etti. Temizlik çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu. MUSKİ ekipleri, dere yataklarına özellikle gıda artıkları ve evsel atıkların atılmaması gerektiğini hatırlatarak, bu tür davranışların hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, benzer sorunların tekrarlanmaması için vatandaşların daha duyarlı davranması gerektiğini belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır