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Marmaris'teki olayda silahın kaynağına ulaşıldı: 1 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın ateşli silahla hayatına son vermesi olayının ardından asayiş büro ekipleri, adamın silahı kimden temin ettiğini tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris'teki olayda silahın kaynağına ulaşıldı: 1 tutuklama

Olay, 10 Nisan Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, intihar olayının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri, kendi hayatına son verdiği belirlenen Ahmet K. isimli şahsın kullandığı silahın izini sürdü. Ekiplerin yürüttüğü detaylı saha çalışmaları ve teknik takip sonucu, silahın H.Ç. isimli bir kişiden temin edildiği belirlendi. Evinde ve iş yerinde yapılan aramaların ardından H.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri kayıtsız silah satışının suç olduğunu ve vatandaşların da bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini, kayıt dışı silah satmak kadar satın almanın da suç unsuru olduğu konusunda uyarıda bulundu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris silah
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