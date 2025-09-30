Maskeli villa soyguncuları yakayı ele verdi! Ankara'daki hırsızlık kameraya yansıdı: 40 kiloluk çelik kasa...

Ankara’da villa soyguncuları yakayı ele verdi. Villadan çelik kasa çalan 3 kişi, içlerinden birinin kolundaki beyaz saatten yola çıkılarak yakalandı. Böylece soygun planı da ortaya çıktı.

Çankaya ilçesinde 27 Eylül günü maskeli 2 kişi, üzerinde dikenli teller olan duvardan atlayıp villanın bahçesine girdi. Villanın camını kırıp içeri giren şüpheliler, yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki çelik kasayı alıp kaçtı. Site görevlisi tarafından fark edilen şüpheliler, kısa sürede izlerini kaybettirdi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, bir gün önce villaya eşya taşındığını belirledi. Eşya taşıyan kişilerden birinin kolundaki beyaz saat, görüntülerdeki bir şüphelinin kolundaki saatle eşleşti. Bu detay üzerinden kimlikleri tespit edilen F.Y., M.B. ve O.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

BİR GÜN ÖNCE AYNI EVDEYMİŞ

Kolunda saat olan şüphelinin, bir gün önce eve eşya taşıdığı, arkadaşlarıyla birlikte plan yapıp, soygunu gerçekleştirdikleri tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır