MASKİ’den Alaşehir’e 232 milyon TL’lik dev yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Alaşehir’in prestij projelerinden biri olan 17 kilometrelik çelik içme suyu isale hattı ile 7.500 tonluk içme suyu deposunda imalatlar tamamlandı. Bin 600 metrelik terfi hattı bağlantısında son aşamaya gelen ekipler kısa süre içinde çalışmaları tamamlayarak, yeni hat ve depo üzerinden Alaşehir’e su verecek. 232 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen projeyi MASKİ Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile birlikte yerinde inceledi. İncelemede, İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Hasan Eraybat, MASKİ İlçe Şefi Gökhan Bayram, şube müdürleri ve teknik personel de yer aldı.

"YOL VE SU MANİSA İÇİN ÖNCELİĞİMİZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların rahat ve konforunun öncelikli konuları olduklarını belirterek, "İl genelinde yol yapım çalışmalarımıza hiç ara verneden devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların yanında altyapı projelerini de teker teker hayata geçiriyoruz. Manisa’nın en büyük yatırımı olan Muradiye Mahallemizin altyapı projesinin ardından,A laşehir ilçemiz için de büyük yatırıma imza attık. 232 milyon TL bedelle Alaşehir’imizi su sıkıntısından kurtarıyoruz. Proje en kısa zamanda tamamlanarak Alaşehirli vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Manisa’mızın 17 ilçesinde halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda hiç durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Alaşehirli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"ALAŞEHİR’İN 20 YILLIK SU SORUNU ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sahada yaptığı açıklamada, "Alaşehir’in kanayan bir yarasıydı. Yıllardır ana boru tamir etmekten usanmıştık. Ana boruda şu an yaklaşık 48 adet patlak var. Eski hat nedeniyle yüzde 40’lık bir kaçak vardı. Yüz litrelik bir suyun sadece 60 litresini depoya verebiliyorduk. Bu bizi ve vatandaşlarımızı çok üzüyordu. Sıkıntımız 10 gün sonra sona eriyor, şükürler olsun. Artık 17 kilometrelik çelik hat, 1.600 metrelik terfi hattı ile saatte 1.200 litre su depomuza ulaşacak. Bu bölgedeki yatırım Manisa’nın en prestijli projelerinden biri. Bu yatırımla birlikte Alaşehir’imizin yaklaşık 20 yıllık su sorununu çözmüş olacağız. 7.500 tonluk da bire depo yapıyoruz. O deponun da amacı şu; Afşar Barajı bölgesinden vereceğimiz su ile su kendi cazibesi ile ana şebeke hattına ulaşacak. Böylelikle, yaşanacak bir elektrik kesintisi nedeniyle sondajlarımızın devre dışı kalması durumunda 18 saat kesintisiz bir şekilde su verebileceğiz. Artık 3 günlük su kesintilerine son veriyoruz. Bu vesileyle, başta rahmetli Ferdi Zeyrek Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun döneminde başladı. Sonrasında Besim Dutlulu Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Projeyi adım adım takip etti ve devam ettirdi, sonuna getirdi. Alaşehir’imize, Manisa’mıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"ALAŞEHİR’E SAĞLIKLI, DAHA KESİNTİSİZ BİR SU KAYNAĞI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

MASKİ Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, "Manisa’da Muradiye’den sonra en büyük yatırımımız. 232 milyon TL tutarında. 17 kilometrelik çelik isale hattı, 1.600 metrelik polietilen terfi hattında da son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta içerisinde 7.500 tonluk su depomuza yeni hattımız üzerinden su almaya başlayacağız. Alaşehir’imize sağlıklı, kesintisiz bir su kaynağı sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu önderliğinde MASKİ olarak tüm ilçelerimizde altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır