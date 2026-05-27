Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, bayramın ilk günü çocuklarının mezarını ziyaret etti

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ve aile yakınları, Kurban Bayramı’nın ilk günü çocuklarının mezarını ziyaret etti. Baba Andrea Minguzzi oğlunun mezarını çiçeklerle donatırken, Ahmet Minguzzi’nin mezarı başında dualar edildi.

Ardından konuşan acılı baba Andrea Minguzzi, oğullarını özlediğini belirterek, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Ahmet çok iyi bir çocuktu. Herkesi korurdu. Kimse bunu hak etmiyordu. Ahmet de hak etmiyordu. Çok üzülüyorum. Bizim kalbimizde. Onun için durmayacağız" dedi.



