HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Şehitliği ailesi ile ziyarete gelen Mustafa Boztepe, "Bizde bir söz vardır; 'Bir ölür, bin doğarız' diye. Sedat'ı bizden alanlar sanıyorlar mı ki eksiliyoruz. Yeni bir Sedat ve binlercesi var. Devamı da gelecek. Biz şehadete inanmış, gönül vermiş insanlarız. Onların yerinde olmak için gerçekten çok şeyimi feda ederdim" dedi.

Yiğit Onur Karakuş ise, "11 yaşındayım. Şehit amcamın adını taşıyorum, bu büyük bir onur. Burada herkes şehitliğe gelsin. Bu vatanı onlara borçluyuz. Onlar olmasaydı şu an biz yaşamıyorduk. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliği ziyaret eden aileler, çocuklarının ve yakınlarının mezarları başında dua etti. Ellerindeki çiçeklerle kabirleri ziyaret eden aileler, mezar taşlarını temizleyip Kur'an-ı Kerim okudu. Bayramı şehit evlatlarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşayan aileler zaman zaman gözyaşı döktü. Şehit yakınları, kabir başlarında uzun süre dua ederken bazı vatandaşlar da şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ni ziyaret etti 1

'ŞEHİTLER HİÇBİR ZAMAN ÖLMEZ'

Şehitliği oğluyla ziyarete gelen Kadir Canbaş, "Biliyorsunuz şehitler ölmez, vatan bölünmez. Biz bu vatan için varız zaten burada. Tabii ki hepsi bizim abimiz, canımız, kardeşimiz, her şeyimiz. Bu vatan bizim zaten. Çocuğumla geldim, vatan sevgisini aşılıyorum şimdiden. İşte ne mutlu bize. Bugünlerde burada olmak çok güzel. Çok duygulu. Buradan da herkesin bayramını kutluyorum. Dediğim gibi bu vatan bölünmez, şehitler hiçbir zaman ölmez. Hepsinin sayesinde, onların sayesinde zaten burada duruyoruz, nefes alabiliyorsun, rahat rahat gezebiliyoruz, çocuklarımız mutlu" diye konuştu

'ŞEHİTLERİMİZİ GÖRDÜĞÜM İÇİN DUYGULANDIM'

Şehitliği babası ile ziyarete gelen 10 yaşındaki Yiğit Canbaş, "Şehitlerimize Fatiha okumayı tercih ediyorum. Şehitlerimizi gördüğüm için duygulandım. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, vatan düşmez. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

'BİZ ŞEHADETE İNANMIŞ, GÖNÜL VERMİŞ İNSANLARIZ'

Şehit yakını Mustafa Boztepe, "Aslında bir şahsa bağlı değil, burada hepsi bizim için aynı değerde, aynı görüşteyiz. Ama Sedat için ben buradayım. Ailemle sürekli ziyaret ederiz. Hepsini gelmişken görürüz. Bu memlekette bayramlar bugün hala kutlanabiliyorsa işte sebebi, işte binlercesi burada. Hem hüzünlüyüz hem de gururluyuz. Bizde bir söz vardır; 'Bir ölür, bin doğarız' diye. Sedat'ı bizden alanlar sanıyorlar mı ki eksiliyor? İşte yeni bir Sedat ve binlercesi de var. Devamı da gelecek. Biz şehadete inanmış, gönül vermiş insanlarız. İmrenerek bakıyoruz onlara gerçekten. Onların yerinde olmak için gerçekten çok şeyimi feda ederdim. Ayrı bir nasip, ayrı bir kısmet. Buraya gelmek isteyenler illa bir yakını olmak zorunda değil. Hepsine vefa borçluyuz, onları ziyaret etmeliyiz. Tarif etmek gerçekten çok zor Sedat'ı. Onu ben Mevla'm çok istediği için yanına aldığını düşünüyorum ve bizi izlediğini, bizi gördüğünü hissedebiliyorum. Onu biz hiç unutmayacağız. Hepsi de bizim için çok kıymetli, çok değerliler" diye konuştu.

Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ni ziyaret etti 2

'BİZİM BAYRAMIMIZ ARTIK MAHŞERE KALDI'

Şehidin abisi Halit Karakuş, "Kardeşimizi ziyarete geldim. 14 Ağustos 2011'de şehit oldu, Şırnak Beytüşşebap'ta. Biz o yıldan beri her bayram, birinci günü ve arefe günlerimiz şehitlikte geçiyor. Bizim bayramımız artık mahşere kaldı gibi. O yüzden çoluğumuzla çocuğumuzla burada hem şehitlerimizi hem kardeşimi ziyarete geliyoruz" şeklinde konuştu.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATANLAR BÖLÜNMEZ'

Şehit amcasını ziyaret eden 7 yaşındaki Barış Karakuş, "Amcamı ziyarete geldim. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Herkes de şehitliğe gelsin, ziyaret etsin. Şehitler ölmez, vatanlar bölünmez" dedi.

'ŞEHİT AMCAMIN ADINI TAŞIYORUM BU BÜYÜK BİR ONUR'

Yiğit Onur Karakuş ise, "11 yaşındayım. Şehit amcamın adını taşıyorum, bu büyük bir onur. Burada herkes şehitliğe gelsin. Bu vatanı onlara borçluyuz. Onlar olmasaydı şu an biz yaşamıyorduk. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ni ziyaret etti 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HTS kayıtları hepsini yalanladıHTS kayıtları hepsini yalanladı
Savaş öncesine dönecekSavaş öncesine dönecek

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.