Mavi ışık ile ilgili çeşitli sağlık endişeleri bulunmaktadır. Gözlerin retina tabakalarına kadar ulaşabilmesi mavi ışık ile ilgili olarak uzmanların uyardığı başat konudur. En temel ve en önemli doğal kaynağı güneş olan mavi ışık, günlük maruziyetlerin de çok önemli bir kısmını meydana getirmektedir. Güneş ışıkları insanlık tarihi boyunca canlıların biyolojik saatlerini de düzenleyen, uyanıklık döngülerini kontrol altına alan bir sinyal olarak kabul edilmiştir.

Modern zamanda yapay kaynakların yaydığı mavi ışıkların temel kaynakları arasında tabletler, LED ekranlı akıllı cihazlar, telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar ile enerji tasarruflu lambalar yer almaktadır. Dijital cihazların gitgide daha da yaygın hale gelmesi gün içinde ve özellikle de gece saatlerinde yüksek enerjili ışığa maruz kalma sürelerini arttırmaktadır.

Mavi ışığın, insan sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Gün ışığından gelen mavi ışık, bilişsel işlevleri destekler, melatonin hormonunun salgılanmasını baskılar, bu sayede uyanıklık halini korur ve ruh halini düzenler. Hayati fizyolojik fonksiyonları destekleyen mavi ışık yapay kaynaklardan geliyor ve buna aşırı maruz kalıyorsa ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Mavi ışık uykumuzu neden kaçırır? Sebebi nedir?

Telefonlar her ne kadar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelse de kullanımının gece geç saatlere kadar devam etmesi uyku düzeninden sinir sistemine birçok konuda olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu yüzden uzmanlar özellikle yatak odasında telefonlara ve mavi ışığa maruz bırakacak cihazlara yer verilmemesi gerektiğini ifade etmektedir.

Uyku kalitesinin ve düzenli uykunun insan sağlığı üzerinde ne kadar etkili olduğu düşünülecek olursa bu düzeni bozacak her şeyden kaçınılması gerekir. Mavi ışık da uyku sorunlarına yol açabildiği için, özellikle telefon ekranlarından yayıldığı için uyku öncesinde ve sırasında telefonların aynı odada bulundurulmaması gerekmektedir.

Birçok cihazdan yayılabilen mavi ışık uyku düzeninin korunmasını sağlayan ve bu konuda önemli bir görev üstlenen melatonin hormonunu baskılar. Bu nedenle mavi ışığa maruz kalanların uykuya dalması daha uzun sürer ve uyku kalitesi düşer. Mavi ışık vücudun biyolojik saatini olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Normalde melatonin hormonu gece karanlıkta salgılanır ve kişilerin uykuya dalma süresini kısaltır.

Ancak mavi ışığa maruz kalmak beynin gündüz algısını sürdürmesine yol açar. Beyin mavi ışık yüzünden gündüzün devam ettiğini, gecenin olmadığını ve bu yüzden de uykuya gerek olmadığını düşünür. Böylece kişilerin uykuya dalma süreleri uzar ve kişinin uyku düzeni bozulur.

Uykuya dalma süresinin gecikmesi beynin aktif olması ile ilgili bir durumdur. Mavi ışık beyni bir anlamda bu konuda kandırır. Bu durum da uykuya geçiş sürecini geciktirir ve kişi uyumak istediği saatte uyuyamaz.

Mavi ışığın neden olduğu bu olumsuz durumlar kişinin fiziksel sağlığından sosyal yaşamına birçok alanda olumsuz etkilere neden olur. Kişi ertesi gün erken uyanamayabilir. Bu nedenle işine ya da okuluna geç kalabilir ya da az uyuduğu için sinirli olabilir. Stres de bu anlamda bir açıdan mavi ışık ile dolaylı olarak bağlantılıdır. Çünkü bir kişinin uykusuz kalması ya da sabah uyanamaması o kişinin stresini tetikler.